Un giardino ai Martiri delle Foibe L’intitolazione sabato alla Serra

Un giardino dedicato ai Martiri delle Foibe e l’incontro col direttore dell’Istituto Storico della Resistenza. Il 10 febbraio come è noto in tutta Italia si celebra il giorno del ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

A Carmignano la ricorrenza è spostata a sabato 11 febbraio per permettere la partecipazione anche agli studenti e alle famiglie in generale.

Alle 10,30 in via Gino Bartali a La Serra il giardino pubblico sarà intitolato alla memoria degli oltre 11.000 italiani trucidati nelle foibe e dell’esodo forzato dagli oltre 300.000 connazionali (istriani, giuliani, fiumani e dalmati) costretti ad abbandonare le loro terre e dimenticati per oltre mezzo secolo.

Quello delle Foibe è un argomento che ancora divide e non tutti i Comuni italiani hanno deliberato per intitolare strade, piazze o giardini alla memoria di questa tragedia.

Nel giardino della frazione de La Serra verrà collocata una targa e deposta una corona di alloro alla presenza delle autorità locali. Oltre al sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, agli assessori e ai consiglieri comunali, interverrà il professor Matteo Mazzoni (foto), direttore dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea di Firenze che illustrerà questa triste pagina di storia italiana e si soffermerà anche sul lavoro di ricerca storica e di divulgazione che svolge da tanti anni l’istituto.