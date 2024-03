Un francescano al servizio dei più deboli. Padre Ibrahim Faltas ospite del Kiwanis Prato

"Un francescano al servizio dei più deboli": incontro da non perdere quello organizzato per mercoledì 6 marzo alle 17.30 in salone consiliare dal Kiwanis Prato. Ospite d’onore è padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terrasanta, che si sta adoperando per costruire strade di pace in un Medioriente infiammato dalla guerra. Grazie anche a padre Faltas molti bambini palestinesi bisognosi di cure sono giunti in Italia e sono ospitati in alcuni ospedali nazionali, tra cui il Meyer. Padre Ibrahim, citato per due volte all’Angelus dal papa ("Dobbiamo educare alla pace"), parlerà del conflitto israelo-palestinese e della tragedia che si sta consumando a Gaza. A fare gli onori di casa il presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti. Intervengono il presidente del Kiwanis Antonio Schillaci, Giammarco Piacenti che per un decennio ha vissuto a Betlemme per il restauro della Natività. L’ingresso è libero.