Un fine settimana tra sagre e arte Cocomero, la festa compie 30 anni

Compie 30 anni la Sagra del Cocomero, la più fresca festa dell’estate montemurlese. L’iniziativa come da consuetudine si svolgerà questa sera in piazza Amendola a Oste ed è promossa dalla Vab Montemurlo con il patrocinio del Comune. Una serata di musica e divertimento per ricordare quando nella piana del ’vecchio Pantano’ si coltivavano i cocomeri.

Si parte alle 20 con l’apertura ufficiale della manifestazione dedicata al cocomero. Alle 20,30 si svolgerà la cena in piazza a base di pesce, realizzata grazie alla collaborazione con il ristorante Oste (paccheri alla livornese, frittura e molto altro ancora); per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 333.4937677. Costo 25 euro. Alle 22 serata musicale con il complesso ’I gatti matti Power Acoustic’. Alle 24 chiusura sagra. Il ricavato della manifestazione sarà utilizzato dalla Vab Montemurlo per acquistare attrezzature da impiegare nell’antincendio boschivo, e nelle attività di protezione civile.

"Nel corso di questi anni la Sagra del Cocomero è diventata un appuntamento tradizionale delle iniziative estive della Montemurlo estate - dice Valerio Palandri della Vab Montemurlo -. Nata molti anni fa, per celebrare e ricordare questo frutto tipico della zona e della calda estate, quando nella piana montemurlese del vecchio Pantano si coltivava il cocomero, la sagra di anno in anno ha registrato sempre un buon successo di partecipanti". Per maggiori informazioni telefono 0574.682736 cellulare 339.4090549 e mail [email protected]; si può seguire anche la pagina Facebook dell’associazione vab.montemurlo.

Domani invece appuntamento con l’arte: a Montemurlo ritorna il viaggio artistico-teatrale ’Dell’arte contagiosa’ alla scoperta dei canti della Divina Commedia, ma anche della storia di Dante, dell’origine e dello sviluppo della Commedia, del percorso umano e artistico del grande poeta, del Medioevo. Un viaggio che domani alle 21,15 fa tappa nel parco di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1) con ’Il cielo di Marte, canto XVI, dialogo con l’avo Cacciaguida sulle origini famigliari’. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con il Purgatorio, questa volta Marina Mariotti ripercorre i personaggi dei canti del Paradiso. Ai partecipanti sarà donato il libretto ’Dante Alighieri, il sommo poeta’. L’ingresso è libero e gratuito.