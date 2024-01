Un fine settimana tra le bancarelle

Mercati, fiere, antiquariato e animali, a Prato e provincia sarà un sabato e una domenica da passare fra le bancarelle. In via Marx oggi (dalle 9 alle 18) c’è "Giardini in festa" dove una decina di privati vendono o barattano oggetti di riciclo, accessori di utilità o ornamentali, anche di seconda mano e abiti vintage. Sempre oggi, dalle 8 alle 13 in piazza del Mercato Nuovo appuntamento settimanale con "Terra di Prato", il mercato agro-alimentare dove gli agricoltori e produttori portano i loro prodotti tutti stagionali: ortaggi, frutta, pane, miele, marmellate, salumi, formaggi, olio, vino insomma tutto quello che è necessario per una spesa a chilometri zero. Domani, domenica, dalle 9,30 alle 19,30 in piazza Mercatale c’è "Mercatale viva", mercatino tematico dell’ingegno e dell’occasione, con oggettistica per la casa e la persona, abbigliamento vintage, collezionismo e piccolo antiquariato. Sono circa una ventina gli operatori fra cui privati, pensionati, disoccupati, associazioni di volontariato e beneficenza.

A Poggio a Caiano, domenica, dalle 9 alle 19, in piazza Risorgimento "Fiera di Sant’Antonio" con alle 12,30 benedizione degli animali, distribuzione dei panini benedetti e stand con mezzi agricoli e ghiottonerie.