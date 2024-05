Un contributo da 300mila euro

Confartigianato e Cna sostengono che nel contesto di crisi servirebbe un contributo per rafforzare le posizioni di mercato e il consolidamento dei progetti d’investimento in marketing, digitalizzazione, sostenibilità ambientale e aggregazioni di imprese. Il contributo a fondo perduto sarebbe di 300.000 euro, finalizzato al rinnovamento del parco tecnologico delle imprese, per la registrazione di nuovi marchi, implementazione dei processi digitali a favore di imprese che puntino ad aggregazioni (almeno 3 imprese).