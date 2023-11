Un commesso full time. Esperienza non necessaria

1 COMMESSO

Un’impresa sta cercando ancora un commesso con esperienza nella mansione. La risorsa si occuperà di vendita di capi di abbigliamento, gestione del cliente, attività di cassa, compilazione documenti di accompagnamento organizzazione del magazzino e del punto vendita. Preferibile, ma non necessaria ai fini della selezione, eventuali esperienze precedentemente maturate nella mansione. Richieste buone conoscenze informatiche e della lingua inglese. Orario lavorativo full time (quaranta ore settimanali) l’azienda propone un contratto di lavoro a tempo determinato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura.

(Rif.: PO-203448)