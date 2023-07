Un colpo rapido davanti alle Poste

Derubato e beffato.

Paolo Pellegrini avrebbe immaginato di andare un pomeriggio alle Poste, parcheggiare con cura la bicicletta in via Bettazzi (oltretutto ben chiusa col lucchetto) e all’uscita, dopo pochi minuti, non trovarla più. Aveva scelto il pomeriggio proprio perché alle Poste c’è meno gente. E’ stato, sicuramente, un furto su commissione e compiuto da chi ha dimestichezza

e abilità nel rompere un lucchetto, caricare la bicicletta su un furgone e dileguarsi. Per Pellegrini quel pomeriggio di fine giugno fu un colpo al cuore: la sua bicicletta blu gli permetteva di andare

a fare la spesa e le commissioni. L’uomo ha sporto denuncia per furto alla polizia ma non ha molte speranze di ritrovarla. Probabilmente queste biciclette speciali, molto costose (il sessantenne ha speso 1600 euro) vengono rivendute in altre città

per evitare che siano riconosciute.