"Un capannone vuoto da 26 milioni" E all’ex Creaf anche letti non usati

PRATO Aleggia una sorta di Saturno contro sull’ex Creaf: stavolta quello che era stato dato per certo, la nascita del primo ospedale di comunità, fra le sue mura diventate Centro Pegaso Covid in pandemia - degenza e hub vaccinale - non si farà più. O almeno per il momento e non con i fondi previsti, quelli del Pnrr, per mancanza di tempo nel passaggio di proprietà dell’immobile dalla Regione (bene gestito da Sviluppo Toscana) ad Asl Centro. E intanto, quello che nel corso degli anni, è stato definito uno scatolone vuoto, da quando doveva essere incubatrice per start up a quando è entrato nel vortice giudiziario, è tornato ad esserlo. I letti per la degenza di cure intermedie di pazienti con Covid sono ancora in parte custoditi nell’edificio che affaccia su via Dossetti. Dovrebbero essere circa una cinquantina. Si tratta di letti nuovi e moderni. Alcuni di questi sono stati prestati ad altri presidi ospedalieri, ma il grosso si trova nell’edificio . Quei letti resteranno nel Pegaso, almeno fino a quando la Regione non deciderà della sua destinazione d’uso. Completamente svuotato l’hub vaccinale: scrivanie, arredi e dispositivi di protezione individuale sono stati distribuiti fra i vari presidi distrettuali e le due...