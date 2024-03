Un campo da basket nel Beste Hub

In principio fu il campo per giocare a padel, poi venne il campo per giocare basket. Vuoi mettere un tiro a canestro in un gioiello di archeologia industriale che profuma di passato, presente e futuro? Sport e tessile ancora a braccetto nell’ultima scommessa dei fratelli Giovanni e Matteo Santi che, dopo l’iniziativa di aprire un campo di padel dentro l’azienda Beste Hub (via Bologna) a fine 2022, puntano ora sul basket per arricchire di nuove funzioni gli spazi della divisione abbigliamento "Monobi". Il nuovo campo allestito prossimamente nella corte interna sarà a disposizione della città e rientra in un progetto più ampio.