"Un buono-premio ai dipendenti"

Fra le iniziative a sostegno delle attività per il periodo natalizio volute e promosse con decisione da Confesercenti Prato, ecco anche quella dedicata ai propri dipendenti (sono 57 in tutto quelli attuali). Nella busta paga del mese di dicembre, l’associazione di via Pomeria inserirà un premio che i lavoratori potranno spendere entro il 31 dicembre nelle attività commerciali di vicinato associate non solo nel Comune di Prato, ma dell’intera provincia. Un modo per premiare l’impegno dei dipendenti e al contempo per dare loro la possibilità di garantire un incasso agli esercizi nel periodo per loro più importante dell’anno a livello di giro di affari. "In un periodo commerciale fondamentale per i negozi – afferma Stefano Bonfanti, presidente di Confesercenti Prato – la nostra associazione ha voluto mettere in campo un’iniziativa che dimostrasse la gratitudine che abbiamo nei confronti dei nostri dipendenti, anch’essi colpiti dall’alluvione. E quale modo migliore di questo bonus da sfruttare presso le nostre attività associate, diverse delle quali stanno cercando ancora di rialzarsi dopo quel maledetto 2 novembre e che quindi hanno bisogno di tutto l’aiuto possibile per provare a passare un Natale più o meno felice".

f. b.