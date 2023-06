Un brindisi di festa al parco museo

La festa Toscana Arcobaleno d’Estate torna al parco museo di Seano dopo tre anni di stop. Domani, 24 giugno, dalle 19 ci sarà un brindisi per festeggiare l’arrivo dell’estate con specialità locali e i vini di Carmignano Docg a cura dell’associazione parco museo "Quinto Martini" in collaborazione con la Pro Loco di Carmignano e il Comune. Ad accompagnare la serata anche la musica dal vivo. Il parco museo di Seano, lo ricordiamo, ha aderito sin dall’inizio alla manifestazione "Toscana Arcobaleno d’Estate" che ben dieci anni fa iniziò a caratterizzare i giorni del solstizio d’estate in tutta la Toscana con brindisi sotto le stelle, enogastronomia e musica. Poi l’interruzione della manifestazione a causa dell’esplosione dell’emergenza Covid e ora si riparte con una serata dedicata ai vini locali. Dalle 21,30 ci sarà anche una visita guidata gratuita allea scoperta delle 36 sculture di Quinto Martini collocate nel parco museo.