Un borsa di studio per Valentina Liboni

L’associazione Iemig, presieduta dal dottor Alessio Baldini, ha indetto il premio di studio dedicato a Valentina Liboni, l’infermiera del pronto soccorso morta a 39 anni nell’agosto 2021. Il premio ’Valentina Liboni 2023’ è riservato a laureati nel corso di laurea in medicina e chirurgia, in infermieristica e per i neo-specialisti della scuola di specializzazione in medicina di emergenza urgenza. L’ammissione al concorso deve essere inviata all’indirizzo: [email protected] entro e non oltre il 31 maggio prossimo.