Un avatar virtuale entra nei padiglioni

Il distretto parla la lingua del Metaverso. Dopo il progetto di e-MilanoUnica Connect, la piattaforma B2B di marketplace, creata in collaborazione con Pitti Immagine, per aumentare la visibilità delle collezioni e favorire le relazioni internazionali delle aziende e l’App concepita per agevolare la visita in fiera, per questa edizione, Milano Unica offrirà un’esperienza ancora più immersiva grazie al Metaverso, lo spazio tridimensionale creato ad hoc, all’interno del quale le persone fisiche potranno muoversi, condividere e interagire come nella realtà, ma annullandone i limiti spaziali. Grazie alla collaborazione con PwC Italia, che ha realizzato il progetto, per la prima volta i visitatori verranno invitati alla manifestazione tramite realtà aumentata. L’avatar di Milano Unica sarà la voce narrante della 37^ edizione, inviterà al salone, aggiornerà sulle novità presenti e accompagnerà i visitatori a scoprire dove vivere l’esperienza nel Metaverso. "Abbiamo supportato Milano Unica in questa nuova esperienza, unica nel panorama della filiera a monte, con i nostri specialisti moda di Innovazione e Metaverso. Aver deciso di abbracciare la dimensione virtuale consente a Milano Unica di estendere la portata dell’evento in uno spazio immersivo potenziandone l’accessibilità a livello globale e l’inclusività. Grazie ad un inedito storytelling, siamo stati in grado di creare un viaggio coinvolgente e ingaggiante per gli operatori del settore", commenta Erika Andreetta, Partner PwC Italia. Al padiglione 1, sarà attiva nei tre giorni di fiera con quattro visori disponibili e personale dedicato e resterà online nella settimana successiva, con accesso da web tramite tastiera e mouse, o da mobile. Il viaggio nel Metaverso amplificherà l’esperienza del visitatore, che potrà entrare nelle stanze emozionali dei tre temi di Milano Unica, concepiti per offrire gli spunti creativi per l’autunno-inverno 20242025.