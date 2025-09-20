Un Autunno da sfogliare. Oltre 200 appuntamenti per il piacere di leggere di conoscere e pensare

Da sabato prossimo torna Un Autunno da sfogliare, la storica rassegna del sistema bibliotecario pratese coordinata dalla Lazzerini: oltre 200 appuntamenti fino al 3 gennaio, pensati per ogni gusto ed età, ideati e organizzati con associazioni ed enti culturali del territorio. Ecco le principali rassegne. Con l’Associazione degli italianisti si parlerà di cosmopolitismo nelle scrittrici con Giulia Tellini (9 ottobre), di Annamaria Ortese e Dolores Prato e il coraggio di essere se stesse con Paola Rocchi (23 ottobre), di Maraini, Di Pietrantonio e Terranova con Magda Indiveri (13 novembre), di resistenza taciuta con Cinzia Ruozzi (26 novembre). Da non perdere il ciclo Ritratti a cura di Rossana Cavaliere su alcune figure maschili della narrativa italiana, dai personaggi del Decameron alle novelle del Verga, agli Indifferenti di Moravia o a La Coscienza di Zeno di Svevo (18, 25 ottobre e 8 novembre). Poi gli incontri sulla cultura francese di Vive la France in collaborazione con Fil Rouge: il roman-feuilleton con Irene Calamai (7 novembre), musica e poesia nella Francia della prima metà del ‘900 con Alessandro Cavicchi e Morena Giusti (19 dicembre). Torna anche L’Italia nel cinema con Federico Berti: cinque incontri per rileggere alcune delle fasi della storia d’Italia dagli anni ’80 ad oggi attraverso i capolavori del cinema (martedì 11, 18, 25 novembre e 2, 9 dicembre, alle 16). Poi gli Incontri con autori in collaborazione con la Libreria Gori: domenica 9 novembre alle 17 Bestie, batteri, e altre banalità biologiche (Apice Libri) curato da Franco Bagnoli e Giovanna Pacini; il 15 novembre alle 17 Pratesi per sempre (Edizioni della Sera) in cui 19 autori raccontano le mille sfumature di Prato; il 5 dicembre alle 18 Il coraggio delle donne di Anna Banti (Mondadori) con Daniela Brogi che ne ha curato la nuova edizione. Con il ciclo Sogni e visioni a cura di David Fiesoli si parlerà di Friedrich Holderlin, Etty Hillesum e Adriano Olivetti che hanno avuto la capacità di vedere la realtà, immaginarne un’altra e poi di realizzarla (22 novembre, 6 e 13 dicembre). Da ricordare anche gli incontri del gruppo di lettura Il Salotto del giovedì, per condividere con altri il piacere di un bel libro (il 16 ottobre con 4321 di Paul Auster, il 20 novembre con Olive Kitteridge di Elisabeth Strout, il 18 dicembre con Adattarsi di Clara Dupont-Monod). Il 23 novembre giornata di festa per il 16° compleanno della Lazzerini con uno spettacolo per bambini, l’esperienza dell’human library e Libri dal vivo con Riccardo Goretti. Infine le mostre: dal 4 al 23 ottobre #FreeBookPrato, la mostra del libro dismesso curata da Riciclidea; dal 25 ottobre al 30 novembre Prato, cent’anni dopo con le fotografie di Martino Meucci tra fine ’800 e gli anni ‘30 del ’900 custodite nell’Archivio Fotografico Toscano.

Tanti appuntamenti per le famiglie anche nelle altre biblioteche comunali. Al PrismaLab sabato 18 ottobre dalle 14 alle 19 Un sabato magico: immagini, colori e musica, con le associazioni Orientiamoci in Cina e Fuori Campo. Nelle biblioteche Ovest, Nord e di Casale letture animate per i piccoli ogni sabato, appuntamenti di Halloween e Biblioteca con delitto, il gioco a sfondo giallo a cura di Luca Martinelli. Ricca l’offerta per bambini del Centro Lodi e da segnalare tutte le iniziative di Nati per Leggere per promuovere la lettura in famiglia dalla più tenera a partire dalle Domeniche piccine in Lazzerini.