Un archivio di poesia in bianco e nero

Maristella Carbonin

Gli scatti dello sterminato archivio Ranfagni ci stanno accompagnando nella nostra iniziativa "Prato com’era" aprendo, ad ogni appuntamento una finestra sulla città di ieri, sulla sua gente, sulle sue botteghe, sul suo spirito, anche. Ma questa volta abbiamo pensato di fermarci proprio nella "fucina" della famiglia Ranfagni. La storia di Alfredo, e poi di Piero, lo studio in via Santo Stefano, lo sguardo nelle mille sfumature di Prato. Un’arte artigianale, in quel bianco e nero che esalta l’emozione anche nella fissità di un paesaggio. Vero, ora basta uno smartphone e possiamo scegliere mille filtri per ‘gallerie’ sterminate. Ma la poesia, quella, è un’altra cosa.