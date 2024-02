"Un altro soccorritore aggredito, ora più tutele"

Dopo l’aggressione al direttore della Pubblica assistenza Prato sud, avvenuta l’altra sera a Galciana, interviene il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini. "Ci troviamo di fronte all’ennesima aggressione a uno dei nostri operatori impegnati in un’attività di soccorso. In questo caso era un dirigente dell’associazione, ma episodi analoghi coinvolgono anche i volontari. Mi domando perché in questo caso, non trattandosi di un servizio salvavita, non ci si sia coordinati in modo da far arrivare sul posto prima le forze dell’ordine in grado di tenere a bada le intemperanze del paziente e poi l’ambulanza". Ogni giorno volontari e dipendenti delle associazioni toscane (Pubbliche Assistenze, Misericordie, Croce Rossa) scendono in strada per effettuare interventi di soccorso. E non è infrequente che siano esposti al rischio nell’incontro con persone in agitazione o con intenti violenti. "Serve maggior tutela – ha aggiunto Bettini – per tutti i soccorritori, e serve una gestione attenta dei mezzi di emergenza che devono poter avere il supporto delle forze dell’ordine in casi come questo".