Un altro colpo di giorno. Aggredito e rapinato mentre è in bicicletta, via soldi e cellulare

Prato, 28 giugno 2023 – Buttato a terra mentre era in bicicletta, picchiato e rapinato. Il colpo è avvenuto ieri mattina intorno a mezzogiorno in via Silvio Pellico, al Macrolotto Zero. A farne le spese è stato un cinese di 46 anni che si è visto portare via dai balordi il cellulare e i soldi che aveva in tasca. L’uomo, che ha riportato solo qualche contusione e graffio, è stato soccorso da un’ambulanza inviata dal 118 e portato in ospedale, in codice verde, per precauzione. Si tratta dell’ennesimo caso registrato nelle ultime settimane che avviene in pieno giorno e in mezzo ai passanti. Fra centro e Macrolotto sono infatti parecchi gli episodi violenti messi a segno da balordi che non si fanno scrupoli a scippare, derubare, rapinare. usando anche la forza, se necessario. Al cinese di ieri è andata bene, per fortuna, ma avrebbe potuto riportare conseguenze ben più gravi.

La vittima è stata sentita dalla polizia, intervenuta sul posto insieme all’ambulanza. Secondo quanto ricostruito, il cinese era in sella alla sua bicicletta quando è stato avvicinato da due uomini, stranieri, con tutta probabilità magrebini. I due lo hanno fatto cadere dalla bicicletta e lo hanno picchiato mentre era ancora a terra. A quel punto, hanno arraffato cellulare e soldi, i pochi che aveva in tasca, è sono scappati. La scena è stata vista da diversi testimoni che poi hanno lanciato l’allarme ai soccorritori e alle forze dell’ordine. Da un primo sopralluogo in zona, i due balordi non sono stati trovati. La descrizione potrebbe combaciare con i due malviventi che sabato sera, intorno alle 22, hanno aggredito e rapinato una coppia che stava rincasando in via Strozzi. Le modalità usate sarebbero le stesse: stessa violenza, stesse descrizione (anche se i balordi sarebbero stati quattro, numero che non ha trovato conferme da parte delle forze dell’ordine), stesso bottino (soldi e cellulare). Sabato a farne le spese è stata una coppia di italiani, lui 70 anni, lei 63, che stavano rincasando. Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione dei passanti e dei residenti. Qualcuno ha anche girato un video che poi è rimbalzato su tutti i social a dimostrazione di quanto la sopportazione dei residenti, soprattutto in quella parte di città, sia arrivata al limite.

I commenti su Facebook si sono sprecati e in molti hanno lamentato la mancanza di sicurezza nella zona, da sempre presa di mira dai banditi che non esitano a rapinare, aggredire e picchiare sia cinesi sia italiani. Chiunque passi da lì. Sempre i residenti hanno detto di aver presentato diversi esposti ma che le loro richieste sono sempre cadute nel vuoto.

Fra i casi più gravi segnalati nelle ultime settimane, ci sono due scippi ai danni di anziane: uno in via Onorio Vannucchi e un altro in via Senio. Pochi giorni prima a farne le spese è stato un pensionato ai Ciliani.

