Un altro colpo allo spaccio. Le segnalazioni dei residenti fanno arrestare due pusher

Ennesimo arresto di due pusher in centro città. A mettere a segno il colpo sono stati il nucleo investigativo del comando di polizia municipale di Prato e i carabinieri della Tenenza di Montemurlo che hanno arrestato due spacciatori nigeriani, uno di 25 anni e l’altro di 30, entrambi gravati da numerosi precedenti di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti.

In seguito alle numerose segnalazioni dei residenti della zona di via Valentini e via Torelli relative ad una presunta attività di spaccio all’interno delle area residenziale ed in prossimità dei giardini pubblici della zona, i militari dell’Arma e gli agenti di piazza Macelli hanno avviato un’indagine per individuare gli autori e le modalità di spaccio.

L’indagine, durata circa due settimane, ha portato ad individuare due extracomunitari di nazionalità nigeriana, già noti ai rispettivi comandi: grazie ad un’attenta attività di monitoraggio, i militari e gli agenti sono riusciti a documentare cessioni di sostanza in cambio di denaro che avvenivano in zona.

Sono intervenuti cogliendo in flagrante la contrattazione bloccando sia lo spacciatore che l’acquirente: il primo è stato trovato in possesso di altre dosi di eroina e gli inquirenti hanno esteso quindi la perquisizione presso la sua abitazione trovando circa 9.000 euro in denaro contante, sottoposti a sequestro in quanto ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.

Successivamente è stato intercettato un altro extracomunitario in viale Galilei, anche lui noto alle forze dell’ordine, che alla vista delle pattuglie ha provato a fuggire ed è stato poi bloccato dagli agenti nei pressi di via Casella. Addosso aveva numerose dosi di eroina già confezionate pronte per le piazze di spaccio. Pertanto, visto l’ingente quantitativo di dosi rinvenute, per l’uomo è scattato l’arresto.

I due spacciatori sono stati giudicati per direttissima e gli arresti sono stati convalidati, con misura di presentazione alla polizia giudiziaria.