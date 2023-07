"Ultra", la mostra di foto sui conflitti Ancora pochi giorni per visitarla

Fino a domenica sarà possibile visitare "Ultra", la rassegna fotografica ideata e curata da Sedici, inserita nella programmazione Prato Estate, progetto dell’assessorato alla Cultura del Comune. Il tema scelto per questa sesta edizione di Ultra è "Clash". Attraverso lo sguardo di fotografe e fotografi italiani e internazionali, Sedici ha voluto rivolgere l’attenzione al tema del conflitto, cifra che caratterizza questo nostro presente, incerto e raramente conciliante. Non più di tre anni fa chiunque nel mondo occidentale avrebbe dato per scontato un futuro libero dai conflitti fra popoli e fra individui, orientato verso la pacificazione sociale e l’estensione dei diritti fondamentali. Le più recenti vicende globali ci hanno invece costretto a rimettere in discussione le nostre sicurezze e le nostre aspettative. Una pandemia e un conflitto militare giocato fra democrazie e autocrazie hanno sancito, tra le altre cose, la rottura delle catene relazionali prima e di quelle della produzione globalizzata poi, lasciando intravedere un avvenire di instabilità. In questo contesto emerge una sola poco rassicurante certezza: nel prossimo futuro i cambiamenti climatici in atto avranno come conseguenza l’acuirsi dello scontro sociale e l’incremento dei conflitti armati per l’accaparramento delle risorse.

Il duo italo-francese Jean-Marc Caimi Valentina Piccinni con il progetto di ritratti The Fighters of Maidan ci mostra i protagonisti delle proteste di piazza Maidan, a Kiev nel 2014, avvenimenti che sono all’origine dell’attuale guerra in Ucraina. La fotografa olandese Marinka Masséus con Stealthy no more | Woman Life Freedom | Iran reinterpreta uno dei simboli della repressione attuata dal regime iraniano verso le donne: l’hijab. Il fotografo Massimo Berruti con il progetto Epidemic si sofferma sulle complesse condizioni sanitarie e ambientali della comunità che abita in una vasta area, tra Napoli e Caserta, tristemente nota come Terra dei Fuochi. Infine il duo Edoardo Delille Giulia Piermartri con il progetto Atlas Of The New World ha scelto di fotografare quello che sarà il paesaggio di alcuni dei luoghi maggiormente soggetti ad uno stravolgimento morfologico. Accanto alle mostre, negli spazi esterni adiacenti alla saletta Campolmi, sarà ospitata Clash with your monster, un’installazione di Anita Scianò. Infine al Museo del Tessuto ultimo giovedì di apertura straordinaria dalle 19 alle 23, con ingresso a 5 euro.