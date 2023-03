Ultimo saluto commosso a Carlesi "Lottavi per un mondo più giusto"

"In questa chiesa ci siamo innamorati, sposati, abbiamo battezzato le nostre figlie, sono passate a comunione e cresima. Ora, sempre qui, arriva il momento del distacco. Il perché di questa malattia me lo chiedo spesso, perché non riesco a capire. Ma lui l’ha accettata più di me. Signore sia fatta la tua volontà". Le parole della moglie Manuela, pronunciate ieri pomeriggio di fronte a una chiesa di Grignano gremita di persone desiderose di dare l’ultimo saluto a una figura che ha caratterizzato gli ultimi decenni della vita politica, sociale ed ecclesiale della città, fanno capire lo spirito più profondo di Massimo Carlesi. Un uomo perbene, molto legato ai valori cattolici, e che si è impegnato per il prossimo e per cambiare in meglio la vita di tanti concittadini. La capienza della chiesa non è bastata per accogliere tutti coloro che ieri hanno partecipato al funerale dell’ex assessore, presidente di Quartiere, capogruppo Pd e presidente della commissione comunale urbanistica. In tanti si sono radunati fuori dalla chiesa ad ascoltare le parole del vescovo Giovanni Nerbini che ha presieduto le esequie e che ha ricordato come lo stesso Carlesi abbia scelto personalmente le letture del funerale. Il salmo 120 e 121, e la proclamazione delle beatitudini di Matteo.

"Il costante e diffuso spendersi ha connotato l’impegno sociale e politico di Carlesi" ha sottolineato il presule. A omaggiare Carlesi, oltre a tante persone comuni, anche i confratelli della Misericordia, il vicesindaco Faggi, il presidente della Provincia Puggelli, alcuni assessori della giunta Biffoni, una rappresentanza di consiglieri comunali e vari esponenti del mondo sociale, culturale ed economico della città. Il ricordo istituzionale è stato affidato al vicesindaco Simone Faggi. "Massimo è stato un uomo davvero importante per Prato – dice -. Un uomo di fede, di pace, delle istituzioni. La sua coerenza ne ha fatto un uomo di indiscutibile correttezza e competenza. Nel 2019 Massimo poteva continuare col Pd, con la strada più facile – dice Faggi -, e invece ha seguito le sue idee che lo portavano in una strada più scomoda ma più aderente al suo sentire (Demos, ndr). E di un uomo del genere negli ultimi anni anche le istituzioni ne hanno sentito la mancanza. Ora non c’è più, ma resta l’esempio. Massimo è stato un maestro, una persona che ho avuto la fortuna di conoscere". Sopra la bara sono state collocate una Bibbia e una copia della Costituzione, due guide nella vita di Carlesi. Il cui ultimo ricordo è stato affidato alla moglie, con a fianco le figlie Irene e Lidia. "I principi del Vangelo e della Costituzione ti hanno spinto ad agire per un mondo più giusto e solidale – conclude -. Siamo state con te nell’impegno di realizzare un sociale e una politica con al centro le persone. Hai dato fiducia a volte anche a chi non se lo meritava, ma tu dicevi che ogni cosa aveva il suo tempo. Anche questa tua malattia l’abbiamo trasformata in una ricerca di riflessione sull’eternità. Ora possiamo solo dirti che ci mancherai. Sarà difficile senza di te".

Stefano De Biase