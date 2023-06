Ultimo Appuntamento Prima della Pausa Estiva con Collezionare in Piazza e Terra di Prato

Oggi ultimo appuntamento prima della pausa estiva con Collezionare in piazza, mostra mercato di piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage in piazza S. Francesco. Per l’edizione di giugno la manifestazione è limitata alla sola giornata di oggi dalle 9 alle 19 circa. Come ogni sabato mattina, oggi con l’orario estivo dalle 7.30 alle 12.30, torna in piazza del Mercato nuovo Terra di Prato, il mercato agricolo e dei produttori alimentari a km zero, tutto il buono degli ortaggi e frutta di stagione, accompagnati da formaggi, salumi, carne, pane, marmellate, miele e quanto altro ancora per una scelta locale e consapevole.