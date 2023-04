Ultimi posti per gli itinerari tra le fabbriche

Tre itinerari fra tessile, storia e archeologia industriale per Tipo Festival fra oggi e domani: ultimi posti disponbili e prenotazioni obbligatorie su www.capviaggi.it. Oggi dalle 11 alle 12.30 visita guidata al Polo Campolmi tra gli originali ambienti che oggi ospitano il Museo del Tessuto, la LazzeriniUn tour che ripercorre la storia del quartiere dal Medioevo a oggi anche attraverso immagini inedite e video d’epoca. Ritrovo all’ingresso della Lazzerini, costo 10 euro. Dalle 14.30 alle 18 si può andare alla scoperta del tessile riciclato made in Montemurlo. Si partirà dalla Goritex, cenciaioli da generazioni e ancora oggi leader nella cernita e riuso degli scarti tessili, poi tappa alla Fibre Nuove e alla M.T.R. terza tappa del tour. Ritrovo stazione di Prato Centrale (itinerario in bus); costo 25 euro. Domani dalle 9.30 alle 13 un itinerario dedicato all’opera pionieristica di Pier Luigi Nervi a Prato: l’ex stabilimento Sbraci a La Cartaia (Vaiano), la sala superiore dell’ex Fabbricone, oggi lanificio Balli, e il reparto tintoria dell’ex Anonima Calamai di San Paolo. Ritrovo stazione Prato Centrale (itinerario in bus); costo 25 euro. Programma completo del Festival sul sito di Prato Turismo http:www.pratoturismo.it