Ultimi appuntamenti con lo shopping serale

Ultimo mercoledì sera di shopping a Vaiano, dove il Centro Commerciale Naturale ha organizzato, per "Happy shopping", un finale coi botti trasformando il centro del capoluogo in una capitale della movida. Tema della serata, l’aperitivo: "Aperitivando a Vaiano" è il titolo di questo mercoledì all’insegna degli acquisti in notturna e del divertimento sotto le stelle.

Dalle 19 alla mezzanotte, musica, cibo e intrattenimento per i più piccoli riempiranno via Braga e le strade adiacenti. Due zone "lounge bar" attenderanno gli ospiti che potranno servirsi agli stand di street food o bere qualcosa di fresco nel dopo cena. Due dj, Simone Romei e Jay-D, uno in piazza Galilei e uno in piazza del Monumento, provvederanno a far ballare ragazzi e adulti, i bambini avranno la loro animazione con "Birba e Puntina" mentre ci si potrà fare quattro risate con il duo comico "Jerry e Jelly".

Appuntamento clou delle serate estive vaianesi, lo spettacolo degli Over 50, "Lover 50": il gruppo storico dell’intrattenimento valbisentino salirà sul palco in piazza della Badia alle 21 per uno spettacolo di varietà creato ad hoc per tutti i vaianesi. Bellissime voci e sketch esilaranti si alterneranno sul palco, in uno spettacolo molto divertente e coinvolgente. Lo spettacolo avrà anche una nobile finalità: raccogliere i fondi da devolvere al Museo della Badia. Una serata, dunque, piena di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età nel gran finale dello shopping sotto le stelle organizzato dal centro naturale di Vaiano, sempre attivo per promuovere iniziative ed eventi.

C.I.