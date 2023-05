Ultimati i lavori sul Rio Scalai "Più sicuro il reticolo fluviale"

L’Unione dei Comuni della Valbisenzio, insieme al Consorzio di bonifica Medio Valdarno e il Genio Civile regionale, continua l’opera di manutenzione del reticolo idrografico (oltre 240 km di corsi d’acqua, ndr). Sono terminati in questi giorni i lavori di consolidamento di una briglia presente nell’alveo del Rio Scalai, nel Comune di Vaiano, con la posa in opera di una scogliera in massi ciclopici, poi il torrente è stato ricalibrato fino alla confluenza con il Bisenzio. L’importo dei lavori è di 20mila euro, finanziati con il contributo di bonifica. Ed è già stato programmato lo sfalcio dell’erba lungo le rive urbanizzate del Bisenzio, che sarà dagli inizi di luglio fino al 15 agosto. Il sindaco Primo Bosi spiega: "Questi interventi ci permettono di agire concretamente sui tratti più critici del reticolo fluviale e di essere più resilienti di fronte ad eventuali eventi atmosferici avversi".