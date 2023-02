Ultima sfilata dei carri Ma ecco il Carnevalino

Domenica si terrà l’ultima sfilata dei carri a Vaiano ma la festa in Valbisenzio non finisce perché arriva il "Carnevalino". Domenica la partenza dei carri allegorici sarà alle 14.30 dal piazzale della vecchia Coop in via Fratelli Rosselli verso via Braga. L’ingresso è gratuito in tutti gli accessi della sfilata.

Le strade interessate dal passaggio dei carri sono: via Giulio Braga, dall’inizio, rotonda lato sud, all’intersezione con via Nuti; viale fratelli Rosselli dall’intersezione con via Braga fino a via Vannoni (Misericordia); via Vannoni per l’intero tratto e piazza del Comune. Non mancherà lo street food con stand gastronomici per la merenda e grandi e piccini potranno divertirsi fra musica, coriandoli e stelle filanti. Da ricordare che il divieto di sosta in tutte le strade interessate dal passaggio dei carri sarà sino alle 18.30, per permettere lo svolgersi della manifestazione.

Sabato 25 febbraio, invece, come da tradizione, nella piazza della Pieve di Sant’Ippolito a Vernio, si terrà il "carnevalino". La mattina i componenti della Compagnia dell’Aringa, mascherati nei modi più buffi e con una canna in mano dalla quale penzola un’aringa, passeranno a raccogliere le offerte tra il pubblico presente.

Il "carnevalino di Sant’Ippolito" è un’antica usanza all’insegna del divertimento e chiude il carnevale. Il pomeriggio sarà altrettanto chiassoso e divertente per tutti per sancire l’unione del paese con la distribuzione della "Pasta Coi’ Tonno!".

Questa giornata di festa è organizzata dalla Compagnia dell’Aringa con la collaborazione del circolo Arci "I Partigiani", la parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano e la biblioteca popolare "Petrarca".