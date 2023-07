Ultima sera per la raccolta fondi

L’ultima serata del "Luglio Galcianese" sarà decisiva per la raccolta fondi finalizzata a ricomprare un triciclo motorizzato per il pensionato Paolo Pellegrini. Le cassette sono ancora nei negozi di Galciana che domani, martedì 25, saranno aperti sino a mezzanotte e sul bancone del bar del circolo Arci "Renzo Innocenti". L’iniziativa è nata dalla Pro Loco di Galciana che dopo aver letto la triste storia di Pellegrini, al quale il triciclo è stato rubato a fine giugno fuori dalle Poste dove l’aveva parcheggiato e chiuso a lucchetto, ha deciso di avviare la raccolta di denaro. Il mezzo costa 1600 euro, era stato acquistato con un finanziamento e ora il disabile non può aprirne un altro anche perché la sua pensione è di 700 euro. "La nostra idea – racconta Ubaldo Mannini, presidente della Pro Loco di Galciana – ha riscontrato un buon interessamento. Mercoledì ritireremo le cassette e vedremo quanto abbiamo raccolto. Facciamo appello, inoltre, a qualche azienda che vende questo mezzo per poterlo acquistare magari ad un prezzo agevolato, in quanto non sono facilmente reperibili".

Paolo Pellegrini, infatti, aveva raccontato delle difficoltà avute per acquistare il triciclo, trovato solo su internet.

M.S.Q.