Ufficio postale nel camper durante i lavori

Restyling pronto a partire per l’ufficio postale di Poggio a Caiano. Da inizio settimana è già posizionato il camper che sostituirà per qualche giorno l’ufficio. Da martedì 13 febbraio, infatti, partiranno gli interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede di Poggio è stata inserita nell’ambito di "Polis – Casa dei Servizi Digital", il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. Come funzionerà in questo periodo di lavori il servizio? Poste Italiane garantirà ai cittadini di Poggio a Caiano la continuità di tutti i servizi attraverso questo ufficio postale mobile collocato davanti dell’ufficio postale in piazza XX Settembre, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19,05 ed il sabato fino alle 12,35. Inoltre è disponibile è l’ufficio postale di Comeana in via Dante Alighieri, 43 a Carmignano, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45 ed il sabato fino alle 12,45, dotato di ATM Postamat H24. Alla riapertura, l’ufficio di Poggio verrà trasformato in hub mediante l’introduzione di nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire 24 ore su 24 una fruizione completa, veloce, agevole e digitale dei servizi, non solo postali ma anche relativi agli altri enti pubblici (ad esempio si potranno fare i certificati anagrafici, certificati giudiziari, previdenziali, servizi alle regioni e altre tipologie come, ad esempio, l’esonero/esenzione del Canone RAI. ). Il progetto riguarda 6933 uffici postali italiani.