Ufficio decreti ingiuntivi chiuso, unico caso in Italia

La crisi dell’ufficio decreti ingiuntivi è partita nel settembre scorso. L’unica funzionaria che teneva aperto l’ufficio purtroppo è deceduta all’improvviso e il tribunale non è stato in grado di mandare nessuno per rimpiazzarla. Le assunzioni dipendono direttamente dal Ministero. Dopo mesi in cui di fatto non sono stati iscritti a ruolo i ricorsi per i decreti ingiuntivi, il presidente Gratteri ha emesso un provvedimento di chiusura dell’ufficio fino al 31 dicembre 2023. Oltre un anno e mezzo se si considera che nessuno ci lavora da fine settembre 2022. Prato è l’unica città in Italia a non avere l’ufficio decreti ingiuntivi, come hanno spiegato molti avvocati che hanno protestato dopo la decisione drastica di chiusura. D’altronde la Corte di Appello ha aveva promosso un interpello per la mobilità di una unità in modo da poter rimpiazzare la signora che si occupava dell’ufficio. Nessuno ha risposto e così l’ufficio ha chiuso i battenti. Si spera che con questi sette nuovi arrivi almeno uno venga destinato al giudice di pace.