Uffici tecnici da anni a corto di risorse: "Tempi d’attesa non più tollerabili"

C’è un altro problema sul fronte dell’urbanistica evidenziato in questi anni anche dagli ordini professionali, che il documento di Italia Viva (nella foto la presidente Veronica Versace Scopelliti), Azione, LibDem, +Europa e Psi rilancia con forza: il funzionamento degli uffici tecnici del Comune. "E’ indispensabile ed inderogabile una riorganizzazione della pianta organica di tutti gli uffici tecnici – dice il terzo polo – che assegni le risorse umane in quantità tale da poter rispondere alla richiesta del territorio e dei suoi operatori. E’ una carenza di organici da anni nota all’amministrazionee e ora aggravata dal lavoro richiesto dai progetti per il Pnrr. La politica dovrebbe dare immediata risposta, anche mediante una più proficua interlocuzione con gli ordini professionali, che devono essere visti come una risorsa, e non come una controparte". Secondo Italia Viva & C. andrebbe anche ripensata una diversa divisione di competenze rispetto agli assessorati e ai dirigenti dell’area tecnica". Perentoria la conclusione del documento: "Non sono più tollerabili i tempi di evasione delle pratiche, per lo più aggravati da storici conflitti interni tra gli uffici, che si traducono in maggiori (ed ingiustificati) costi per i cittadini, quando in perdite di opportunità economiche e di riqualificazione del territorio".