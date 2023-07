Uffici comunali di Carmignano: Tutti gli orari per Agosto

Uffici comunali, a Carmignano con l’avvicinarsi di agosto ci saranno alcune chiusure o riduzioni di orari. Ecco la mappa degli orari. Intanto, tutti gli uffici del Comune resteranno chiusi lunedì 14 per il lungo ponte di Ferragosto. Aperto regolarmente tutto agosto, su appuntamento, lo sportello Arti. Lo sportello Sos Digitale che fornisce assistenza per le pratiche digitali (attivazione Spid, pagamenti con Pago Pa, accesso al fascicolo sanitario...) avrà delle variazioni di orario: la postazione in biblioteca a Seano dal 24 luglio al 31 agosto sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 (chiuso 7, 8, 14 e 15 agosto); quella in Comune e allo Spazio Giovani invece sarà chiusa dal 24 luglio al 31 agosto. La biblioteca "Palazzeschi" di Seano sarà chiusa dal 7 al 26 agosto e sino al 6 sarà possibile prendere in prestito i libri, da portare in ferie, con il consueto orario: lunedì e martedì dalle 14 alle 19; mercoledì e giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19; il venerdì dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 13. Lo Spazio Giovani di Comeana è già chiuso e lo resterà sino al 31 agosto. Chiusa tutto il periodo estivo anche la piscina comunale. Stop in agosto anche lo sportello So-Ri. Le Botteghe della Salute dislocate nel capoluogo e in tutte le frazioni saranno chiuse dal 1 al 15 agosto. Lo sportello Orientati è chiuso sino al 31 agosto.

Lo sportello La Nara resta operativo sino a fine luglio, poi aperto il 2 agosto e chiuso il 16.

Per appuntamenti e urgenze è possibile contattare il Centro La Nara di Prato (0574 34472 in via Verdi 13).