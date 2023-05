Ubriaco oppone resistenza, fermato con il taser

E’ stato immobilizzato grazie al taser il marocchino di 39 anni fermato sabato pomeriggio dalla polizia in via del Lazzeretto. "Vi ammazzo, voi e tutti i poliziotti di Prato". "Vi spacco i denti", ha detto l’uomo agli agenti che sono intervenuti per bloccarlo. Il marocchino infatti era alla guida della sua auto, completamente ubriaco, e stava procedendo a zig zag per via del Lazzeretto colpendo le auto in sosta. Una volante lo ha fermato ma la sua reazione è stata aggressiva e violenta. Ha opposto resistenza agli agenti che volevano sottoporlo all’alcotest (è risultato avere un tasso alcolemico di cinque volte superiore al limite di legge), ha aggredito i poliziotti, li ha offesi e gli ha sputato. Non contento ha anche danneggiato l’auto di servizio della polizia rompendo il plexiglass di divisione con alcune testate.

Il marocchino risulta avere a suo carico molti precedenti per rapina, resistenza, lesioni, spaccio di droga. Alla fine dell’intervento è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. I quattro agenti che sono intervenuti sono stati costretti a farsi refertare. Il pm di turno Laura Canovai ha chiesto per l’uomo la custodia cautelare in carcere in quanto era già sottoposto, nell’ambito di altri procedimenti penali, all’obbligo di firma e di dimora nel comune di Agliana dove è residente.