Guida ubriaco e si schianta contro il palo della fermata dell’autobus, patente ritirata

Prato, 20 luglio 2023 – Ubriaco si schianta con l’auto contro il palo della fermata dell’autobus in via Filzi. Per questo gli agenti della polizia municipale di Prato hanno ritirato la patente di guida e denunciato un uomo cinese di 47 anni.

L’incidente stradale causato dall’uomo in stato di ebbrezza è avvenuto intorno alle ore 22 in via di Fabio Filzi. L’uomo percorreva la via in direzione periferia quando giunto nel tratto di viabilità tra via Maroncelli e via dei Gobbi - nonostante in quel punto la strada sia diritta – ha deviato verso destra fino a terminare fuori strada ed abbattendo il palo della fermata dell’autobus.

Fortunatamente nessuno era presente sul marciapiede e neppure il conducente è rimasto ferito, pur avendo distrutto la propria auto per il violento urto,

Gli agenti della Municipale sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’incidente. Scattati i controlli, l’uomo è stato portato al comando di Piazza Macelli per la prova con etilometro. Il conducente è risultato positivo con un tasso alcolico di oltre 5 volte superiore al limite di legge. Per lui è dunque scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con il ritiro della patente di guida per la sospensione fino a 4 anni.