Tutto normale dopo un mese di caos. Ora piano di emergenza per la 325

Finalmente la normalità. Riaperta ieri alle 15 nei due sensi di marcia la 325, molto prima quindi di quanto stimato solo qualche settimana fa (si parlava di giugno) ma comunque dopo oltre un mese dalla sua chiusura, dovuta alla frana che ha investito la strada all’inizio di marzo. "Abbiamo voluto fortemente riaprire a due sensi, lavorando alla massima velocità possibile – ha detto il presidente della Provincia, Simone Calamai – . Questo risultato è fondamentale per liberare completamente la valbisenzio da una situazione difficile che ha caratterizzato tutto il mese di marzo. Restituire una mobilità completa alle imprese e agli abitanti della valle è sempre stata la nostra priorità e continueremo ad impegnarci con determinazione per sistemare il movimento franoso fino alla completa messa in sicurezza del versante. Questo è solo un passo avanti nel nostro impegno per migliorare il tratto a Le Coste". I lavori per fronteggiare il movimento franoso proseguono ora secondo il programma stabilito e solo in caso di necessità, per esigenze del cantiere, la ditta incaricata potrà temporaneamente ripristinare il senso unico alternato, regolato da semaforo o da movieri.

Nel frattempo si va avanti studiando la viabilità alternativa – oggi la presentazione delle proposte sulla viabilità minore in Provincia –, visto che è vero che la 325 non era mai stata chiusa così a lungo, nel tratto finale, ma è anche vero che basta un piccolo tamponamento per costringere gli abitanti e i camion delle aziende a file incredibili e a percorrere le strette vie di fuga, come è successo in tante occasioni negli ultimi anni. I sindaci della vallata e la Provincia vogliono uno studio a tutto tondo che riguardi anche il trasporto pubblico. A questo proposito proprio ieri il sindaco Primo Bosi ha inviato una richiesta ufficiale alla Regione per il ripristino di bus scolastici da Vaiano con il polo di Reggiana e viceversa. "Sono convinto, anche alla luce della positiva esperienza di queste settimane, che la formula vincente per la mobilità della vallata sia la sinergia gomma-ferro e un utilizzo sempre più diffuso del treno – sostiene Bosi – E’ necessario ripristinare il collegamento dalla fermata del distretto sanitario al polo di Reggiana e viceversa".

Il servizio pubblico scolastico richiede un’ora di viaggio con l’autobus e 40 minuti con la formula treno più bus e alleggerisce il traffico sulla 325. La scelta, da parte dei Comuni valbisentini e della Provincia, di non ripristinare per adesso le corse dei bus è nata proprio in virtù del successo ottenuto dalla sperimentazione col treno di queste ultime settimane.

Infine sulla riapertura della strada interviene Erica Mazzetti, componente VIII commissione ambiente e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia. La deputata si congratula con l’impresa e i tecnici "che hanno lavorato con professionalità e sicurezza" e aggiunge: "Da un lato occorre una nuova pianificazione contro il rischio idrogeologico, per la quale serve necessariamente un commissario straordinario in accordo Regione-Stato con una cabina di regia e risorse idonee, dall’altra bisogna avviare i cantieri per una viabilità alternativa da e per la Val Bisenzio, che, come ho sempre detto, è un territorio-cerniera tra Prato e Bologna, tra il distretto di Prato e quelli del Nord Italia. Non dobbiamo rassegnarci, passivamente, a certe tragedie, dobbiamo capire e agire di conseguenze, mettendo a sistema le competenze e le risorse che non mancano al nostro territorio".

Claudia Iozzelli