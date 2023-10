Tutto il nodo dell’aeroporto di Prato sarà ripensato

Non solo un ingresso all’autostrada senza semaforo, così da poter raggiungere Prato un po’ più velocemente, ma anche il progetto complessivo di rifacimento dello svincolo di Peretola. I pensolari pratesi guardano con interesse a quello che succede intorno all’aeroporto, perché è lì che passano, purtroppo, troppo tempo delle loro giornate se vogliono andare a lavorareo a un appuntamento in macchina. I lavori di bonifica

sono per il rifacimento dello svincolo sono già iniziati

e l’obiettivo è di partire con

le lavorazioni a metà

2024. Tra gli interventi in programma anche quello per realizzare il collegamento pedonale attraverso un sottopasso alla sede autostradale. Gli effetti veri sulla scorrevolezza e sul traffico si avranno proprio in quel momento, quando sarà completato il nodo di Peretola. Intanto per Nardella la nuova bretella che ha portato ad eliminare il semaforo servirà anche in vista della nuova pista. Ecco, su questo magari molti pratesi non saranno d’accordo con lui.