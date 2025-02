Tutti invitati a Vaiano per il super Carnevale

Torna oggi in piazza il Carnevale vaianese che celebra la sua 41esima edizione. La grande festa mascherata per grandi e piccini si svolge in piazza del Comune dalle 14.30.

L’appuntamento odierno, promosso dall’Associazione Carnevale con l’amministrazione comunale, sarà replicato anche la prossima domenica 2 marzo.

Grandi protagonisti della festa sono alcuni personaggi-simbolo dei carri del Carnevale, realizzati con passione e abilità creativa dai volontari dell’Associazione Carnevale negli anni passati e riproposti al pubblico per la gioia di tutti.

Ci saranno Dragon Ball e poi Pinocchio con i Carabinieri. È prevista una kermesse con animazione, con musica dal vivo, spettacolo con mago, truccabimbi e gonfiabili, pista di quod a batteria per i piccoli. Non mancheranno certo ficattole e frittelle per la merenda.

Sarà un Carnevale all’insegna della gioia condivisa ma anche della solidarietà. I volontari di RiclanAnde, il mercatino del riuso distrutto di recente da un incendio, saranno presenti con due banchi. Gli organizzatori, inoltre, promuovono una sottoscrizione a premi in favore di RiclAnde e per l’Associazione Amico di Valerio che sostiene l’ospedale pediatrico Meyer.

Alle origini del Carnevale di Vaiano c’è una lunga storia. I vaianesi realizzavano imponenti carri allegorici, trainati da buoi, per celebrare la festa dell’uva già negli anni Quaranta. Nel 1982 è nato il primo Carnevale dei Ragazzi da un’idea del Consiglio della Casa del popolo. Poi negli anni Ottanta e Novanta la tradizione del Carnevale si sviluppa: i carri sono sempre più belli, le maschere sono sempre più originali e i partecipanti sempre più numerosi.