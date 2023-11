Tutti in platea. Gli spettacoli nel weekend

Tutti a teatro. Sono tanti gli appuntamenti del weekend: ecco il riepilogo. Al Fabbricone va in scena la danza con le repliche di Cecità di Virgilio Sieni ispirato al romanzo omonimo di Saramago: oggi 20.45, domani 19.30, domenica 16.30. Si cambia decisamente spartito a Officina Giovani con la rassegna Ex-Temporaneo dedicata alle produzioni teatrali indipendenti: stasera alle 21 Collettivo lunAzione presenta Il Colloquio (ingresso libero), frutto di una serie di interviste a donne che frequentano il carcere di Poggioreale per i colloqui con i detenuti. Domani alle 21 e domenica alle 16 al Politeama Le nostre anume di notte, l’atteso spettacolo tratto dal romanzo di Kent Haruf: sul palco due grandi interpreti, Lella Costa ed Elia Schilton (nella foto), per una storia dai toni intimi e delicati con la brillante regia di Serena Sinigaglia. Al Metastasio domani alle 17 parte MetRagazzi con la Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli che presenta Lo Schiaccianoci tratto dal balletto di Čajkovskij: un debutto che è una garanzia di spettacolo e di bellezza, grazie alla compagnia marionettistica più antica d’Italia. A La Baracca di Casale stasera alle 21.15 Il bignamino delle donne di e con Maila Ermini. Un teatro libero, che con passione e tenacia resiste. Prenotazioni [email protected] o 348 7046645. Domenica, oltre a Le nostre anime di notte al Politeama e a Cecità al Fabbricone, alle 17.30 al Magnolfi Hasta vista siempre, omaggio a Frida Khalo con Danila Stalteri, scritto e diretto da Maurizio Nicastro. Biglietti in line su www.teatroborsi.itbiglietti