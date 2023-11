Tutti in classe per le lezioni. Asilo inagibile, bimbi trasferiti. Pulizia strade: ecco la mappa

Il Comune di Montemurlo cerca di tornare alla normalità partendo anche dalle scuole riaperte da ieri dopo la scorsa settimana di stop. Conclusi gli interventi di ripristino della viabilità e le verifiche su tutti i plessi, sono ripartite le lezioni. L’unica situazione di disagio ma in fase di risoluzione è quella della scuola dell’infanzia ’Ilaria Alpi’, allagata durante il maltempo del 2 novembre. In attesa del ripristino di tutti gli arredi e del materiale ludico e didattico alluvionato, i bambini sono stati trasferiti alla scuola dell’infanzia ’Giorgetti’ di via Venezia a Oste. Già ieri sono stati garantiti tutti i servizi scolastici: trasporto, mensa, pre e post scuola. Anche i bambini che frequentavano la ’Ilaria Alpi’ hanno potuto usufruire del servizio di trasporto verso la scuola Giorgetti. Regolare l’attività di tutti i nidi comunali, compreso il ’Piccino picciò’ di via Toti.

"In questi giorni abbiamo concluso gli interventi più importanti di pulizia e ripristino della viabilità e tutte le verifiche sugli edifici scolastici, sui quali non risultano criticità - spiega il sindaco Calamai –. Per i prossimi giorni, poi, le condizioni meteo sono in miglioramento e pertanto abbiamo deciso di riaprire tutte le scuole del territorio".

Intanto nell’undicesimo giorno dall’alluvione proseguono verifiche e sopralluoghi: i vigili del fuoco ieri hanno verificato la stabilità del ponte nei pressi del Borghetto di Bagnolo, dove la forza delle acque ha fatto cedere una spalletta. Continuano senza sosta gli interventi di pulizia dal fango e di rimozione delle masserizie alluvionate. I volontari della colonna mobile di protezione civile del Piemonte saranno a lavoro su via Mazzini, pertanto sarà necessario spostare le auto per favorire le operazioni.

Gli interventi di pulizia e rimozione rifiuti continuano anche su via Micca, dov’è necessario intervenire anche sulla fognatura, e su alcuni tratti di via Grosseto e via Labriola. La rimozione del fango, dopo la conclusione dell’intervento su via Rovigo, continuerà lungo via Pier della Francesca e su via Pistoiese. Ieri inoltre il sindaco Calamai e il centro comunale di protezione civile hanno ricevuto la visita di Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale della Toscana e della consigliera, Ilaria Bugetti, presidente della commissione ’Sviluppo Economico’.