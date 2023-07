Tutti i sensi del colore nei dipinti di Humphries

"I sensi del colore". Inaugurate a Palazzo Buonamici, a San Quirico di Vernio e a Montepiano le tre mostre di Geoffrey Humphries, l’artista inglese che vive fra Venezia e Montepiano. Da ammirare sono circa 70 opere del pittore nato in Inghilterra, trapiantato a Venezia e poi approdato da ragazzo a Montepiano, dove ha messo radici e ancora oggi ha un luminoso studio nella casetta in mezzo ai faggeti che acquistò negli anni ’70. Humphries a Venezia è considerato il più importante pittore figurativo presente in città. Nei suoi dipinti il colore sprigiona la sua sensualità nei nudi femminili riflessi sulla Giudecca, nei languidi riposi delle modelle tra lanterne e paraventi, nelle vesti accese di infiniti blu e rossi. Fino al 3 settembre: Palazzo Buonamici lun e giov 9-17, mar mer e ven 9-15; San Quirico, Oratorio San Niccolò, gio e ven 16-19, sab e dom 10-1216-19; a Montepiano, Sala Misericordia, ven 16-19 sab e dom 10-1216-19.