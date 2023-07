Tutti i nodi dell’urbanistica Italia Viva attacca il Pd "Vanno condivise le scelte"

"Essere in maggioranza significa confrontarsi, capire le ragioni degli alleati, individuare più le cose che uniscono da quelle che dividono, condividere una idea di città e delle sue necessità. Nessuna forza politica si può considerare autosufficiente e una visione maggioritaria non aiuta certamente un sereno dialogo su scelte di governo". I coordinatori di Italia Viva, Giancarlo Cecchi e Veronica Versace Scopelliti tornano a chiedere un confronto alla maggioranza per cercare una via condivisa sul piano strutturale e più in generale sull’urbanistica. "Il piano strutturale non è solo un insieme di carte, norme e regole – proseguono -. E’ individuare una strada da percorrere, un disegno dello sviluppo economico, dell’ambiente e delle infrastrutture che in futuro contraddistingueranno il nostro territorio. Abbiamo chiesto al segretario del Pd un incontro della maggioranza che sostiene il governo cittadino per approfondire, discutere e correggere una serie di scelte che incideranno pesantemente nella nostra vita negli anni a venire".

Cecchi e Scopelliti, oltre a ribadire i dubbi "sull’utilità politica di una approvazione di uno strumento di programmazione di così grande importanza nella fase finale della legislatura" si concentrano su quattro richieste. "La valorizzazione delle aree di proprietà pubblica – aggiungno -. Perché valorizzare aree private quando quelle comunali con le medesime caratteristiche e inserite nello stesso contesto urbano devono rimanere agricole? Poi avviare un dibattito sull’area ex Banci riguardo il suo sviluppo: Urban Jungle non può continuare a essere il tema dominante del dibattito urbanistico di questa città".

Poi il terzo punto: "Ridurre gli edifici vincolati dalle norme legate all’archeologia industriale, perché renderanno da un punto di vista economico inattuabile ogni tipo di previsione e conseguentemente assisteremo nel tempo al degrado di importanti complessi immobiliari. Infine regolamentare con grande rigore la possibilità riconosciuta alle aziende di espandere la propria attività tramite l’utilizzo di aree agricole previa sottoscrizione del cosiddetto piano industriale". Le richieste di Italia Viva riguardano anche le norme del piano operativo legate alle aree di trasformazione. "Chiediamo di eliminare la necessità di presentare un piano attuativo prima del permesso di costruzione – concludono -. Non si capisce perché in alcune aree ciò sia prescritto e in altre no. Poi normare forme di perequazione alternative rispetto alla semplice cessione in favore del Comune di aree per realizzare parchi. E rivedere i perimetri di molte aree di trasformazione perché di difficile attuazione da un punto di vista progettuale e funzionale". Sdb