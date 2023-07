Tutti i film sotto le stelle (e non solo) Castello, Eden e Pecci: la guida

Proiezione con ospiti stasera al Castello. In programmazione alle 21.45 una commedia tutta italiana, veramente riuscita: "I pionieri" con un cast formato da ragazzini bravissimi e un attore di grande esperienza, Claudio Bigagli. Sarà proprio Bigagli ad introdurre la visione del film diretto da Luca Scivoletto. Domani sera tornano Aldo Giovanni e Giacomo in "Il grande giorno", campione d’incassi della stagione 2022 2023, mentre martedì 4 ritroveremo l’ultima star del cinema francese Louis Garrell, lanciato venti anni fa da Bernardo Bertolucci in "The dreamer". Oggi maturo attore e discreto regista: "Innocente" conferma il suo talento. Mercoledì 5 ecco "Le vele scarlatte", film d’autore diretto da uno dei registi più interessanti delle ultime generazioni, Pietro Marcello. Nella arena estiva c’è spazio anche per l’animazione: giovedì 7 "Ernest e Celestine – L’avventura delle sette note". Venerdì 8 torna Pupi Avati con il suo ultimo film, "La quattordicesima domenica del tempo ordinario". Classica commedia struggente e malinconica, costellata di ricordi, rimpianti e rimorsi. Pur non essendo tra i film più riusciti del maestro bolognese, il film "arriva" allo spettatore, se non altro per l’ottima scelta del cast. Primo fra tutti un grande Gabriele Lavia che vorremmo vedere più spesso sul grande schermo. Al suo fianco una Edwige Fenech in splendida forma. Ruoli da non protagonisti per Massimo Lopez, Cesare Bocci e Lodo Guenzi, più famoso come cantante leader de Lo stato sociale.

Al cinema Pecci si continua con la rassegna horror. Ecco "Bussano alla porta" (oggi alle 16, domani 16.30) del maestro del brivido M. Night Shamalan che ci ha regalato grandi film come "Il sesto senso". In programmazione anche "Falcon lake" (oggi 17.50 e 21.20, domani 18.30 e 21), "Mad God" (oggi 19.45). Al cinema Eden "Elemental" (oggi e domani alle 17 e alle 21), ma la vera novità, attesissima, è il ritorno di Harrison Ford nel ruolo che gli ha dato popolarità e miliardi, l’archeologo Indiana Jones nel quinto episodio dal titolo "Indiana Jones e il quadrante del destino" (oggi e domani alle 17 e alle 21). Per la quinta volta, la prima senza la regia di Steven Spielberg, Ford ha accettato di nuovo di tornare sul set con le fruste e le acrobazie. Molte meno vista l’età. E forse con l’aiuto del digitale. Ma i fans non mancheranno.

Federico Berti