Tutti al lavoro per ripagare gli aumenti

Leonardo Biagiotti

Aperti per inflazione. L’agosto dei servizi senza disagi e delle aperture annunciate nasconde in realtà una faccia scura: secondo quanto dichiarato da Confesercenti molte attività quest’anno non chiuderanno per cercare di recuperare l’aumento dei costi e delle materie prime. Se fino a giugno si lavora per il fisco, insomma, quest’estate si lavora per pagare gli aumenti. La rincorsa dei prezzi non si è fermata e pagano il conto anche i commercianti. Sarà quindi un agosto da tutto aperto: chi resterà in città potrà goderselo, sperando che lo sforzo, necessario o volontario, sia ripagato da una massicia presenza di turisti. Dal Montalbano arrivano già riscontri più che positivi.