Tutti a teatro. Un weekend a quattro stelle

Tanti appuntamenti a teatro questo fine settimana. Al Politeama domani alle 21 e domenica alle 16 "Testimone d’accusa": Vanessa Gravina è fra i protagonisti della pièce scritta da Agatha Christie e resa famosa dal film di Billy Wilder con Charles Laughton, Tyrone Power e Marlene Dietrich, qui nella traduzione di Edoardo Erba, per la regia di Geppy Gleijeses. Con l’attrice, in scena, Giulio Corso e Paolo Triestino. Sul palco del Politeama salirà anche un gruppo di sei giurati scelti tra il pubblico prima dello spettacolo. Biglietti in teatro e su Ticketone. Al Metastasio oggi alle 20.45, domani alle 19.30 e domenica alle 16.30 continunano le recite di "Alessandro Bergonzoni 4 sere al Metastasio". Famoso per il suo stile surreale e l’assurdo come mondo comico da esplorare a tutto campo, Bergonzoni ospiterà sul palco ogni sera un ospite diverso: oggi la critica d’arte Manuela Gandini, lo scrittore e conduttore Tv e radio Edoardo Camurri domani e la critica teatrale Sara Chiappori domenica. Cuori di donna è il titolo dello spettacolo che andrà in scena a La Baracca domani alle 21.15. E’ un racconto nato dalle testimonianze di donne intervistate negli anni che rappresenta la vita interiore di ciascuna: Maila Ermini lo porta in giro in tutta Italia da vent’anni, è uno spettacolo sulle donne, che non vuol morire. Per prenotare: [email protected] o 348 7046645.

Stasera alle 21 a Officina Giovani per la rassegna Ex-Temporaneo dedicata alle produzioni teatrali indipendenti, sarà la volta di Shakespearology, di Sotterraneo, compagnia teatrale vincitrice di 3 premi Ubu. E’ un’incursione dissacrante ed esilarante nella vita e nell’arte di William Shakespeare: lo spettacolo diviene mezzo per fare due chiacchiere con l’artista sulla sua biografia, su cosa è stato fatto delle sue opere, su più di 400 anni della sua storia post-mortem dentro e fuori dalla scena. Shakespearology è un one-man-show, affidato al carisma e all’intensità interpretativa di Woody Nery, che dà voce al Bardo in persona e cerca di rovesciare i ruoli abituali: dopo secoli passati a interrogare la sua vita e le sue opere, finalmente è lui che dice la sua, interrogando il pubblico del nostro tempo. Ingresso libero prenotazioni su Eventbrite.