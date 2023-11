Tutti a tavola per aiutare gli alluvionati di Seano

A tavola per aiutare gli alluvionati di Seano. Quattro le iniziative in programma da sabato sino a domenica 26 novembre per raccogliere fondi da destinare alle famiglie di Seano in difficoltà. Apre le serate gastronomiche il Rione della Torre che per sabato (ore 20,15) organizza "Insieme per Seano" al circolo Mcl Santa Cristina a Mezzana: il prezzo è 18 euro per gli adulti e 10 per i bambini da 6 a 10 anni. Prenotazioni entro oggi: 340.8342570 e 346.0265951. L’Avis di Carmignano ha pensato alla cena "Donatori & amici Avis" al campo sportivo della Virtus il 24 novembre (ore 20,30). La quota è 20 euro per gli adulti e gratis per bambini fino a 10 anni. Prenotazioni entro lunedì 20 ai numero 339.7990211 (Francesca) e 340.5379753 (Gianluca). Domenica 26 al ristorante "Il Prugnolo" a Seano c’è l’annuale pranzo di beneficenza a favore del centro antiviolenza "La Nara" di Prato e quest’anno gli organizzatori (Civicamente Carmignano, La Nara e coop Alice) hanno deciso di devolvere parte del ricavato agli alluvionati. Il pranzo sarà alle 13 e la quota è 25 euro. Prenotazioni: 370.3374500. Infine, la compagnia teatrale "Il Chiodo Fisso" porterà in scena nel weekend "Se devi dire una bugia dilla grossa" al teatro parrocchiale di Comeana: parte del ricavato sarà per l’associazione Pandora di Seano la cui sede è stata alluvionata. Ci sono ancora posti solo per domani (ore 21,15) e domenica (ore 16,15). Prenotazioni: 349.2661239.