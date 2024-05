Tutti a passo di WalkZone. Camminata con fitness

Camminare è un toccasana per il corpo e per la mente. WalkZone, il format legato alla camminata sportiva, ideato nel 2008 da Daniele Canestri e Sara Cori, dà appuntamento per sabato 8 giugno alle 18 (partenza alle 18.30 e rientro alle 19,45) all’ingresso delle Cascine di Tavola, piazzale delle Pavoniere. E’ qui che saranno distribuite cuffie con sistema wireless che diffonderà ad ogni partecipante le istruzioni con gli esercizi da eseguire a passo di musica cosicché la camminata sia un efficace e coinvolgente allenamento dai molteplici benefici. E’ una camminata arricchita da esercizi di fitness dinamico, una combinazione di benessere e divertimento. Coach specializzati guideranno i partecipanti attraverso esercizi mirati che coinvolgeranno tutto il corpo, trasformando la camminata in un allenamento particolare. Non possono partecipare animali domestici, anche se di piccola taglia; non è ammessa la presenza di carrozzine e neonati e neppure la partecipazione di bambini sotto i 9 anni. Non è richiesta una particolare o specifica preparazione atletica e tutti possono partecipare agli eventi WalkZone, purché sussista un buono stato di salute e la capacità di camminare ad un passo costante e dinamico per circa un’ora. Iscrizioni dieci euro, prenotazioni su: https://www.walkzone.online/event-details/walkzone-prato-86, E’ anche possibile inviare una email a [email protected] o scrivere su whatsapp al 331-3324718 per supporto ed ulteriori Informazioni.