Tutte le opportunità offerte dal territorio mediceo

Fare gruppo e divertirsi insieme, è questo che i ragazzi cercano. Al giorno d’oggi gli adolescenti sono sempre assorbiti dal mondo dei social e non vivono più la realtà, usando senza limiti il cellulare. Ma per tutto questo c’è un rimedio: lo sport. Lo sport è amicizia, aggregazione, unione, divertimento, rispetto delle regole, fair play, inclusione e molto altro.

Le scuole di Carmignano offrono attraverso i laboratori tante opportunità gratuite per fare sport, per esempio il gruppo sportivo scolastico, un’occasione per cimentarsi in un’attività in un ambiente familiare. Tanti ragazzi e ragazze, grazie a queste attività riescono a togliere la testa dal mondo virtuale e interfacciarsi con i compagni di altre classi, e questo favorisce la socializzazione.

I corsi sono anche per studenti con disabilità, che in questo modo, riescono a allenarsi, conoscere persone nuove ed avere amici, anche se con diverse possibilità di gioco e divertimento. Sul territorio, invece, abbiamo tanti spazi attrezzati dove poter svolgere diverse attività, nei quali anche i ragazzi con problemi possono tranquillamente divertirsi e giocare a tennis, padel e altro.

Tutte queste iniziative abbracciano uno stile di vita sano, supportato da una corretta ed equilibrata alimentazione, partendo dall’ infanzia con campagne di sensibilizzazione e progetti di educazione alimentare.