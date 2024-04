Tutte le novità del Centro Pecci . Un museo fra arte e benessere

Una realtà che abbraccia arte e territorio. Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci è un centro polifunzionale situato a Prato e ha come obiettivo le attività di raccolta, conservazione e valorizzazione delle opere d’arte, in particolare quelle contemporanee.

E non dimentica di valorizzare le figure che hanno reso la Toscana una fucina di artisti celebri in tutto il mondo. È il caso della retrospettiva "Alfredo Volpi: Lucca-São Paulo (1896-1988)", la prima dedicata all’artista in un’istituzione italiana. La mostra (fruibile fino al 9 giugno prossimo) ricostruisce la lunga e prolifica produzione del pittore modernista brasiliano, nato a Lucca nel 1896 ed emigrato con la famiglia dalla Toscana a São Paulo due anni dopo.

La mostra "Lara-Vinca Masini. La memoria del futuro", curata da Stefano Pezzato, è invece incentrata sull’esteso archivio-biblioteca della famosa critica d’arte fiorentina. Disponibile fino al 5 maggio, il percorso espositivo pone la figura di Masini al centro, attraverso sezioni tematiche dedicate ai suoi interessi e studi, a personalità artistiche su cui ha focalizzato l’attenzione, a vari progetti e pubblicazioni che costituiscono le basi o anche gli scopi delle sue ricerche.

Una menzione a parte merita la collezione "Eccentrica", un percorso che presenta 50 delle molteplici opere acquisite dal Centro, o donate allo stesso, dal 1988 a oggi.

Questa collezione è molto importante perché, per la prima volta, un’ala degli spazi del Centro viene dedicata in modo permanente alla presentazione delle collezioni.

Oltre alle mostre in corso, non mancano eventi e laboratori che uniscono arte e benessere.

"L’arte che cura", ad esempio, è un interessante laboratorio di attività espressiva e metodo Dance well, a sostegno delle persone affette da Parkinson, co-progettati dal Fresco Parkinson Institute e dal dipartimento educativo del Centro Pecci.

All’interno del programma "Arte e Benessere", promosso dal dipartimento educativo del Centro Pecci, si inseriscono laboratori per future mamme e neo genitori con progetti per bambini fino ai tre anni. Ogni appuntamento si configura come una tappa di un percorso relazionale, ed è pensato come una nuova e intensa esplorazione di sé, dell’altro e della realtà circostante.

Queste e altre iniziative hanno riscosso un particolare interesse nel corso degli anni, a dimostrazione che il contatto con l’arte, l’ascolto e la creatività non solo contribuisce al benessere fisico e psichico della persona, ma permette di sperimentare nuovi modi per esprimere pensieri e sensazioni solo nostri. L’arte che cura dunque, in tutti i sensi.