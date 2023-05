Tushe, pareggio con il Mestrino C’è il quinto posto in classifica

La seconda squadra della Gruppo AF Tushe Prato ha concluso la propria stagione pareggiando in casa 29-29 contro il Mestrino, un risultato che ha determinato per le pratesi il quinto posto finale a pari merito con il Cellini Padova. Nemmeno nell’ultima partita di campionato, quindi, la squadra allenata da Claudia Guida è riuscita ritrovare la via del successo, che nel girone di ritorno è stato conquistato solo alla prima giornata. In ogni caso si è trattato però di una esperienza importante per le giovani leve del club pratese, la cui prima squadra è impegnata in questo momento a conservare un posto nella massima serie. Questa è la classifica finale del girone C di serie A2 femminile: Guerriere Malo 26 punti; Euromed Mugello 21; Oderzo 16; Mestrino 12; Gruppo AF Tushe Prato e Cellini Padova 11; Arcobaleno 8; Cus Udine 4. Il tabellino della gara con Mestrino: Bisori, S. Gurra, Picone, Amerighi 5, M. Gurra 1, E. Del Bono 3, R. Micotti 6, Niccolai, Logica, Rubbino 6, G. Del Bono 2, Semini, V. Rossi 3, Martinelli 3, Derjaj.