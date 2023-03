Turnover in segreteria Entrano Tinagli e Logli

Sono giorni di riflessione in casa Partito Democratico. Come annunciato già in fase congressuale, il segretario Marco Biagioni sta organizzando un rimpasto di segreteria per preparare il partito alla corsa verso le amministrative 2024. La prima novità è stata automatica, con l’ingresso di Niccolò Ghelardini, nuovo segretario dei Giovani Democratici che ha preso il posto dell’uscente Maria Logli. Altri due giovani, ma già con esperienza, dovrebbero essere nominati a breve da Biagioni: Lorenzo Tinagli, presidente della commissione comunale bilancio, e Marta Logli, membro della direzione nazionale Pd. A fare posto a uno dei due sarà il dimissionario Francesco Bellandi. Da capire se Biagioni sostituirà un altro degli otto componenti da lui direttamente indicati, oppure se amplierà la segreteria a nove membri scelti, oltre agli aventi diritto (Sapia, Martini, Bracone, Ghelardini). Ricordiamo che adesso in segreteria come membri scelti ci sono Nenciarini, Prestanti, Carli, Barni, Bolognesi, Tattini e Petrelli.