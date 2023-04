Turisti, si alza la qualità Grazie anche al distretto

Alza la testa il settore turistico a Prato. Il bilancio dei ponti del 25 aprile e del primo maggio è più che positivo. Ma non c’è solo il calendario favorevole ad alimentare le presenze a Prato, c’è anche il distretto tessile capace di riempire oggi le strutture con visitatori di qualità. Un cambio di passo rispetto al passato che ha permesso agli albergatori cittadini di alzare la qualità delle proposte allineandosi con la clientela, aumentare i prezzi e fare di Prato uno snodo importante non solo per chi si concede qualche giorno di vacanza, ma anche per chi viaggia per lavoro.

A tracciare un bilancio è Rodolfo Tomada, presidente di Federalberghi, che guarda con favore al 2023. "Dopo il Covid le presenze soprattutto di italiani sono notevolmente cresciute. Adesso per fortuna si assiste anche ad arrivi di europei e soprattutto hanno ripreso a viaggiare i cinesi che sono una parte importante del mercato", spiega. Gli orientali rappresentano circa il 25% del totale dei visitatori con numeri capaci di fare la differenza. Nel 2019 i cinesi in viaggio a Prato sono stati oltre 75.000.

L’obiettivo adesso è superare la soglia dei 300.000 turisti all’anno solo nelle strutture associate a Federlaberghi, numeri che diventano 350.000 sommando b&b e affittacamere.

Ma ciò che rallegra maggiormente è il livello della clientela migliorato grazie alla produzione eccellente del tessile: "La politica di promozione del territorio portata avanti dal Comune con il progetto Tipo, ma anche le manifestazioni sportive sono un traino molto importante per il settore", commenta Tomanda. "Resta consolidato il fatto che le strutture di Prato sono però vincolate al business notevolmente migliorato dal punto di vista qualitativo rispetto, ad esempio, a dieci anni fa. L’exploit dell’export, ha avvicinato molti stranieri che cercano a Prato stoffe e prodotti tessili di qualità. Questo ha permesso ai alzare e adeguare gli standard dell’offerta a vantaggio degli imprenditori del settore turistico". La forbice per una camera matrimoniale adesso oscilla tra 90 e 180 euro, prezzi per tutte le tasche che consentono di dare un servizio di maggiore qualità rispetto al passato. Sono 750 i posti letto disponibili tra Prato e provincia che raggiunge una percentuale di occupazione del 50%. La più alta della Toscana. L’obiettivo per il 2023 è ambizioso: superare i 300.000 visitatori nell’anno.

Silvia Bini