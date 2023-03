Turismo, presenze in forte crescita E gli imprenditori ci scommettono

Si avvicina la bella stagione e sorridono le imprese che a Montemurlo hanno puntato sul turismo. Forti dei dati sulla ripresa del settore, guardano con fiducia il 2023. Gli ultimi dati relativi alla ’Rilevazione del movimento turistico nelle strutture ricettive della provincia di Prato per l’anno 2022’ confermano che il comparto turistico, fino a qualche anno pressoché inesistente, è in forte crescita. A conferma ci sono gli imprenditori che hanno scommesso sul territorio, come Federico Corrieri, titolare de I Vivai, hotel quattro stelle a Bagnolo: "Abbiamo aperto appena otto mesi fa e i dati ci dicono che l’87 delle presenze è per turismo e il 13% per lavoro e ben il 60% dei turisti è di origine straniera. Merito di una posizione strategica, vicino alle grandi città d’arte. Un risultato che ci riempie di soddisfazione".

Un polo d’eccellenza sul fronte del turismo che a breve amplierà l’offerta dei servizi con l’apertura di una spa e di nove nuove suite. Registra buoni risultati anche Giovanni Donadei di Villa Scarfantoni, b&b e ristorante in via Scarpettini in piena zona industriale: "Se durante la settimana abbiamo soprattutto presenze legate al mondo del lavoro, accade sempre più spesso, soprattutto nel fine settimana, di avere ospiti che scelgono Montemurlo per turismo - dice Donadei -. Noi imprenditori abbiamo scommesso con coraggio sul territorio ma il Comune è riuscito ad accompagnare questa trasformazione attraverso lo snellimento delle procedure burocratiche e la velocità nelle risposte della pubblica amministrazione. Un territorio che in dieci anni è riuscito a fare una grande trasformazione: dieci anni fa qui non c’era quasi niente di turistico. Oggi Montemurlo è una bella realtà anche da questo punto di vists". Francesca Bragagni ed Emanuele Piroddi raccontano l’esperienza della loro Tenuta Piroddi, un agriturismo sulla collina montemurlese a Cicignano: "Abbiamo aperto due anni fa in piena pandemia ma abbiamo conosciuto un incremento graduale di presenze, principalmente sull’agriturismo e grazie al ristorante. La nostra clientela è soprattutto locale ma aumentano sempre più gli stranieri. Chi viene da noi ama stare in campagna ma a pochi passi dai servizi e dalle principali città della Toscana.

Abbiamo riscontrato nei nostri ospiti un sempre maggior interesse verso gli itinerari trekking e i percorsi nella natura, un settore sul quale vale la pena scommettere". Tutti gli imprenditori condividono il problema della ricerca del personale: "Diventare più attrattivi da un punto di vista turistico è importante anche per attrarre giovani interessati a lavorare - dicono - Qui le possibilità di impiego esistono, sono qualificate e ben pagate".

Silvia Bini